Трамп назвал коронавирус «плохим подарком» из Китая

«По всему миру шагает коронавирус, очень плохой „подарок“ из Китая. Нехорошо!», — написал президент.

Ранее Трамп пришел на церемонию по случаю Дня Поминовения без защитной маски. Демократ Джо Байден заявил, что это демонстрация «ложной мужественности» и назвал своего главного конкурента на предстоящих выборах «абсолютным дураком».