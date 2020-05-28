    28 мая 2020, 20:29

    Трамп назвал коронавирус «плохим подарком» из Китая

    Дарья Морозова

    Президент США Дональд Трамп написал в своем Twitter, что коронавирус — «очень плохой подарок из Китая». Об этом сообщил RT.
    Трамп назвал коронавирус «плохим подарком» из Китая

    «По всему миру шагает коронавирус, очень плохой „подарок“ из Китая. Нехорошо!», — написал президент.

    Ранее Трамп пришел на церемонию по случаю Дня Поминовения без защитной маски. Демократ Джо Байден заявил, что это демонстрация «ложной мужественности» и назвал своего главного конкурента на предстоящих выборах «абсолютным дураком».