Трамп назвал Клинтон безумной и признался в симпатии к россиянам

Президент США Дональд Трамп заявил, что экс-кандидат в руководители Соединенных Штатов Хиллари Клинтон сошла с ума, так как ищет в своих неудачах «российский след». Также глава страны признался в симпатии к народу России.

«Хиллари назвала Тулси Габбард (члена палаты представителей США от штата Гавайи — прим. ред.) «фавориткой России», а Джилл Стайн (бывшего кандидата в президенты США от Партии зеленых — прим. ред.)„российским агентом»», — написал Трамп на своей странице в Twitter.

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Президент добавил, что его тоже называли «большим любителем России» и признался, что ему действительно нравятся русские люди, как и вообще люди в целом.

В финале своего поста он написал, что «Хиллари сошла с ума».

Клинтон высказала обвинения, о которых говорит Трамп, на неделе в интервью подкасту Capmaign HQ. После этого Габбард заявила о том, что Клинтон хочет сознательно очернить ее и назвала бывшую участницу президентской гонки «олицетворением коррупции и разжигателем войны», сообщила «Газета.ру».

Расследованием так называемого «российского вмешательства» в выборы американского президента несколько лет занимался спецпрокурор США Роберт Мюллер. Никаких доказательств предположению он не нашел.