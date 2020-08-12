Трамп назвал ядерную сделку с РФ главной мировой проблемой

Американский президент Дональд Трамп заявил, что заключение ядерной сделки с РФ является крупнейшей мировой проблемой. Однако Россия «очень хочет» заключить это соглашение.

По его словам, Вашингтон сейчас работает с Москвой над пактом по ядерному оружию.

«Они хотят этого, очень хотят. Я не думаю, что они будут ждать. Сейчас это крупнейшая мировая проблема», — сказал Трамп в разговоре американскому журналисту Хью Хьюитту. Интервью опубликовано на YouTube.

Он отметил, что российская сторона не будет оттягивать решение этой проблемы. Об этом написала «Газета.ru».

Ранее глава Белого дома говорил, что Соединенные Штаты будут рады подписать с Россией соглашение по ядерному оружию с Россией.

Первый раунд переговоров по этой теме прошел в конце июня в Вене. В них участвовали замглавы МИД РФ Сергей Рябков и спецпосланник США Маршалл Биллингсли. Также 27–30 июля в австрийской столице провели консультации в формате рабочих групп по доктринальным вопросам, транспарентности и космической тематике.

Очередные консультации, в которых примут участие Рябков и Биллингсли, должны пройти 16–18 августа в Вене, уточнило РИА «Новости».