Трамп назвал фейком новость о том, что смывал документы в унитаз

Новость о том, что экс-президент США Дональд Трамп смывал документы Белого дома в унитаз, является фейком. Такое заявление сделал сам американский политик.

Ранее портал Axios сообщил, что экс-президент США смывал важные документы в унитаз своей резиденции. Трамп назвал данный слух «выдумкой» и «очередным фейком».

«Кроме того, еще одна фейковая история — о том, будто я спускал бумаги и документы Белого дома в унитаз — не соответствует действительности и выдумана репортером, чтобы привлечь внимание к состоящей по большей части из выдумок книге», — процитировала его пресс-служба.

Федеральные органы США не исключают, что бывший глава государства мог нарушить законодательство в части обращения с правительственными документами. При этом еще не ясно, будет ли минюст проводить проверку в отношении Трампа.