Американский президент Дональд Трамп назвал доклад сената о «российском деле» «большой фальшивкой». С таким заявлением глава Белого дома выступил перед журналистами в Аризоне.

«Я ничего об этом не знаю. Я видел, что сенатор (Марко) Рубио сказал, что Дональд Трамп ничего не имел с этим общего. Он выступал недавно. Он сказал, что Дональд Трамп не имел ничего общего с Россией», — сказал Трамп. Кроме того, доклад американский лидер назвал «фальшивкой», пишет РИА «Новости».

«Это все фальшивка. Большая фальшивка. Доклад каких-то политиков на другой стороне… Что было в докладе? Не знаю. Но я знаю одну вещь, которая была в докладе: Дональд Трамп абсолютно никакого отношения не имеет к России», — добавил глава Белого дома.

При этом, отвечая на вопрос о том, согласен ли он с утверждением доклада, что власти России якобы распорядилось взломать почту демократов в 2016 году и опубликовать ее на WikiLeaks, Трамп ответил, что не читал доклад.

Отвечая на вопрос о том, поддерживает ли он по-прежнему теорию о вмешательстве в выборы Украины, Трамп заявил: «Я не знаю ничего об Украине, я не знаю ничего о России», также он снова добавил, что не имел к этому отношения.

Во вторник комитет сената США по разведке опубликовал последнюю часть доклада, в котором Россию обвиняют во вмешательстве в выборы 2016 года. Ранее Москва уже неоднократно и категорически отрицала такие утверждения.