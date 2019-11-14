Трамп назвал дату публикации распечатки первого разговора с Зеленским

На совместной пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом его американский коллега Дональд Трамп сообщил, когда обнародует стенограмму разговора с главой Украины Владимиром Зеленским.

Трамп пообещал опубликовать распечатку первого телефонного разговора с украинским лидером в четверг.

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«Я опубликую второй звонок. Думаю, в четверг. Это, на самом деле, первый звонок из двух. Вы сами сможете решить, что вы думаете об этом», — цитирует американского президента РИА «Новости».

Ранее он обещал сделать это в минувший вторник.

Второй телефонный разговор с Зеленским стал причиной крупного скандала, раздутого сенаторами от Демократической партии. Они заявили, что Трамп во время беседы давил на украинского президента. Якобы он пообещал встречу в Белом доме в случае, если Киев инициирует коррупционное расследование против сына главного соперника Трампа на предстоящих выборах демократа Джо Байдена.

В первой расшифровке действительно есть момент, когда президент США просит Зеленского «изучить» дело. Он стал причиной расследования Когресса США, которое может привести к импичменту Трампа. Сам он считает, что не сделал ничего противозаконного.

В первой декаде октября в ходе пресс-марафона Владимир Зеленский признался, что публикация его разговора с Трампом «немного подрывает дипотношения» двух стран.

Он заявил, что не хочет терять взаимодействие с Вашингтоном, хотя и подчеркнул, что Киев не является обслуживающим персоналом политики США.