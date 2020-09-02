Трамп назвал беспорядки в США «антиамериканскими»

Президент Дональд Трамп назвал происходящие в США беспорядки антиамериканскими и имеющими политический характер. Признаков системного расизма в работе полиции глава Белого дома не увидел.

Американский лидер выступил перед журналистами во время посещения города Кеноша в Висконсине. Его слова процитировал телеканал Fox News.

«Кеноша разорена бунтами — антиамериканскими и направленными против полиции», — подчеркнул Трамп в ходе поездки. Город охватили волнения после того, как полицейский стрелял в местного темнокожего жителя Джейкоба Блейка.

В Кеноше, по словам американского президента, произошел «доморощенный террор», который не имеет ничего общего с мирными протестными акциями. Политическое насилие Трамп призвал остановить. Для этого нужно «противостоять радикальной идеологии», допускающей подобное.

Глава Белого дома добавил, что не верит в системный расизм в деятельности полиции США. Он отметил «невероятную работу» правоохранительных органов, хотя иногда среди стражей порядка и встречаются «паршивые овцы». Большинство полицейских он назвал честными и преданными своему делу людьми и призвал справедливо расследовать утверждения о правонарушениях в полиции.

Накануне Трамп заявил, что в случае прихода к власти Джо Байдена в стране произойдет «революция».