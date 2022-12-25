Мир 25 декабря 2022, 21:38 Трамп назвал Байдена умственно отсталым Экс-президент США Трамп поздравил Байдена с Рождеством и назвал его умственно отсталым РИА «Новости»

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Бывший президент США Дональд Трамп поделился в соцсетях рождественским поздравлением. В нем миллиардер назвал нынешнего американского лидера Джо Байдена «умственно отсталым».

«Всем счастливого Рождества, включая Федеральное бюро расследований, которое незаконно принуждает и платит социальным вещательным медиа за продвижение умственно отсталого демократа над проницательным и любящим США Дональдом Трампом», — написал экс-глава Вашингтона в своей соцсети Truth Social.

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Трамп также назвал американский Минюст «министерством несправедливости», пожелав «всем любви».

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Ранее американский лидер Дональд Трамп обвинил Минюст США в коррупции. Он назвал произошедшие в январе 2021 года беспорядки у Капитолия последствиями коррупции. Накануне специальный комитет палаты представителей, который занимался расследованием штурма Капитолия, заявил, что бывшему президенту Дональду Трампу нужно предъявить четыре уголовных обвинения.

Сторонники Трампа устроили штурм Капитолия 6 января 2021 года. В тот день митингующие выступили против итогов выборов, по результатам которых президентом США был избран Джо Байден.