Мир 24 августа 2023, 06:14 Трамп назвал Байдена некомпетентным в отношении конфликта на Украине Республиканец Трамп: некомпетентный Байден не остановит конфликт на Украине ulia Nikhinson - CNP/Consolidated News Photos/globallookpress

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США втянулись в конфликт на Украине, и нужно это исправить. Однако действующий президент Джо Байден не в состоянии этого сделать, потому что некомпетентен в таких вопросах. Его соперник на выборах, республиканец Дональд Трамп заявил об этом журналисту Такеру Карлсону на странице в X (бывшем Twitter) последнего.

«Я полагаю, что мы можем это сделать, однако полагаю, что он не может, так как он попросту некомпетентен», — сказал политик.

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Дональд Трамп сетовал на то, что США «в значительной степени вовлечены» в конфликт России и Украины. Он призвал исправить это и в целом остановить вооруженное столкновение, так как погибли сотни тысяч человек. Республиканец заявил, что если бы он оставался президентом Штатов, этого кризиса удалось бы избежать.

Гость нового шоу Такера Карлсона прокомментировал планы Джо Байдена баллотироваться на новый срок. Дональд Трамп сказал, что он «не дотянет до ворот» из-за состояния своего физического и ментального здоровья.