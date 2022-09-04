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Трамп назвал Байдена и его окружение «врагами государства»

Экс-президент США Трамп назвал Байдена и его окружение «врагами государства»

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Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что нынешний лидер страны Джо Байден является «врагом государства». Так он ответил на обвинения предшественника в экстремизме и угрозе основам США.

«Он враг государства. Враг государства — это он и та группа, которая его контролирует, кружит вокруг него: „Сделай это, Джо, сделай то, ты можешь сделать это, Джо“, — сказал Трамп во время выступления на митинге своих сторонников в Пенсильвании.

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Байден произносил речь в том же штате в четверг, 1 сентября. Тогда он обвинил Трампа и его сторонников в экстремизме. Он отметил, что республиканцы из движения MAGA (Make America Great Again) угрожают самим основам США.

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«Его речь была полна ненависти и злобы. Кстати, на следующее утро он забыл, что говорил», — подчеркнул бывший американский лидер. Цитату привело РИА «Новости».

Экс-президент напомнил, что на следующий день после выступления Байден стал говорить, что не считает угрозой всех сторонников Трампа.

США

Дональд Трамп

Джо Байден

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