Мир 24 августа 2023, 09:44 Трамп назвал Байдена худшим американским президентом Экс-президент Трамп назвал Байдена худшим президентом США Jim LoScalzo - Pool via CNP/Keystone Press Agency/globallookpress

Читать 360tv в

Дональд Трамп считает действующего главу Белого дома Джо Байдена худшим главой государства за всю историю Соединенных Штатов. Такое мнение бывший американский президент высказал в интервью журналисту Такеру Карлсону, эфир прошел в социальной сети X (бывший Twitter).

«Он [Байден] худший президент в истории нашей страны. Он коррумпированный человек, настолько коррумпированный, что я даже перестал называть Хиллари [Клинтон] бесчестной и использовал это слово для Джо», — сказал Трамп.

Реклама

Также он заявил, что Байден получает от Китая миллионы долларов. Бывший глава Белого дома назвал 46-го президента США самым некомпетентным. Особенно это видно по политике американского лидера в отношении конфликта на украинской территории.

Трамп сетовал на то, что Штаты очень сильно вовлечены в противостояние России и Украины. Он призвал остановить столкновение. Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. И Трамп, и Байден собираются принять в них участие.