Трамп назначил аудиенцию вице-премьеру Китая Лю Хэ

Президент США Дональд Трамп 11 октября запланировал встречу с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ. Дата и время аудиенции прописаны в расписании главы государства. На беседу с Лю Хэ в расписании Трампа выделено полтора часа.

Встреча запланирована на 14:45 по местному времени (21:45 московского). Переговоры пройдут за закрытыми дверями, журналисты на встрече присутствовать не будут, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на расписание американского президента, которое регулярно распространяет пресс-служба Белого дома.

СМИ: Вашингтон рассчитывает на валютное соглашение с Пекином Подробнее

Лю Хэ собирался покинуть Штаты еще в четверг, 10 октября, сообщили ранее китайские СМИ. По сведениям журналистов, китайский вице-премьер мог развернуться и уехать домой по той причине, что переговоры на уровне заместителей министров оказались безрезультатными.

Переговоры между Вашингтоном и Пекином посвящены в основном торговле между двумя странами. Встречи представителей двух государств были запланированы на 10 и 11 октября. Между тем 15 октября США собрались в очередной раз повысить пошлины на китайские товары.