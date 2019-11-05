Трамп нашел в своей опечатке глубокий смысл

Президент США Дональд Трамп заявил, что загадочное слово Covfefe, которое появилось в его Twitter, может иметь глубокий смысл. Так он прокомментировал победу лошади с такой кличкой на скачках.

О победе лошади Covfefe, названной «в честь знаменитой опечатки в Twitter президента», сообщила партнер PricewaterhouseCoopers и комментатор Митч Рошель. Лошадь выиграла турнир Breeders' Cup в Калифорнии.

«Замечательно! Но откуда вы знаете, что это была ошибка? Может быть, это нечто с глубоким смыслом!» — написал Трамп в Twitter.

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Речь идет о знаменитом твите Трампа от 2017 года, когда он не закончил свою мысль. Последнее слово в этом твите было Covfefe, предположительно, это опечатка от слова coverage (охват). Твит был удален через несколько часов.

Это слово за день стало самым популярным хештегом в американском сегменте Twitter. Сообщение Трампа собрало более 150 тысяч лайков и 120 ретвитов. Еще тогда официальный представитель Белого дома Шон Спайсер заявил, что президент точно знает, о чем шла речь.