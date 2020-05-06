Трамп нарушил масочный режим на заводе по производству средств защиты

Президент США Дональд Трамп посетил завод медицинских масок, но сам пренебрег этим средством защиты. При этом на заводе масочный режим обязателен.

Трамп отправился на завод в Аризону, где он надеется выиграть выборы в ноябре. Агентство Reuters обратило внимание, что президент совершил эту поездку, несмотря на то, что американцам рекомендовали воздержаться от перемещений.

На кадрах видно, что Трамп надел защитные очки, но не стал использовать маску. Хотя все сотрудники работают в защите и видно объявление о том, что в этой зоне требуется надевать маску для лица. Кроме Трампа, без масок заметили главного исполнительного директора предприятия Дариуса Адамчука и начальника штаба Белого дома Марка Медоуза.

Судя по фото и видео, дистанцию президент США тоже не соблюдал.

В то же время журналисты припомнили, что Дональд Трамп обещал надеть маску при посещении производства.

Правительство США призывает американцев носить защитные маски, даже если они не чувствуют симптомов COVID-19. Однако Трамп до сих пор отказывался от них.

По информации Университета Джонса Хопкинса, в США зафиксировали более 1,2 миллиона случаев заражения коронавирусом. Погибли свыше 71 одной тысячи человек.