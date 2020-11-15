Трамп написал в Twitter о победе Байдена и объяснил ее фальсификациями

«Он победил, потому что выборы были сфальсифицированы. [К подсчету голосов] не допустили наблюдателей [от республиканцев], голоса подсчитывала принадлежащая левым радикалам частная компания с плохой репутацией Dominion и ужасным оборудованием», — написал Трамп.

Он отметил, что все технические сбои были выдумкой, чтобы «украсть голоса».

«Однако им удалось многое и их не поймали. Выборы по почте — дурацкая шутка!» — добавил Трамп.

Действующий глава США фактически объявил о победе Байдена на выборах еще до официального обнародования результатов.

Выборы президента прошли в США еще 3 ноября, а имя победителя до сих пор не объявили. По последним данным, демократ Байден опережает республиканца Трампа более чем на пять миллионов голосов. Накануне в Вашингтоне прошел митинг сторонников действующего главы Белого дома. Его участники дрались с противниками Трампа, которые тоже вышли на улицы.