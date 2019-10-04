Трамп написал об «абсолютном праве» просить помощи других стран в расследовании коррупционных дел
Хозяин Белого дома Дональд Трамп на своей странице в Twitter написал, что имеет полное право просить помощи у других стран в расследовании дел, которые связаны с коррупцией. Главу государства процитировало РИА ФАН.
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«Как президент США, я имею абсолютное право, возможно, даже обязанность расследовать коррупцию, и это включало бы просьбу или предложение другим странам помочь нам!» — обозначил Трамп, добавив, что речь идет о коррупции в массовом масштабе.
По данным информагентства, накануне американский лидер заявил, что Пекину и Киеву следовало бы начать расследование деятельности бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера. По словам Трампа, семья Байденов «проводила махинации» на Украине и в Поднебесной.