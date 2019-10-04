Трамп написал об «абсолютном праве» просить помощи других стран в расследовании коррупционных дел

СМИ: дело сына Байдена перестали расследовать на Украине по просьбе США Подробнее

«Как президент США, я имею абсолютное право, возможно, даже обязанность расследовать коррупцию, и это включало бы просьбу или предложение другим странам помочь нам!» — обозначил Трамп, добавив, что речь идет о коррупции в массовом масштабе.

По данным информагентства, накануне американский лидер заявил, что Пекину и Киеву следовало бы начать расследование деятельности бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера. По словам Трампа, семья Байденов «проводила махинации» на Украине и в Поднебесной.