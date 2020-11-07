Трамп написал о победе на выборах с «большим перевесом»

Американский лидер Дональд Трамп победил на выборах главы государства с большим перевесом. По крайней мере, так он написал в Twitter.

«Я выиграл эти выборы с большим отрывом!» — заявил кандидат в президенты США.

Республиканец написал текст, используя при этом только заглавные буквы.

Twitter сделал пометку к этой записи. В ней говорится, что на момент публикации поста итоги президентской гонки не были официально объявлены. Таким образом соцсеть помечает все твиты, в которых говорится о победе одного из кандидатов.

Президентские выборы прошли в США 3 ноября. Основные претенденты на пост главы государства — демократ Джозеф Байден и республиканец Дональд Трамп. В ряде штатов продолжается подсчет голосов, для победы кандидату необходимо получить 270 голосов выборщиков, отметила «Газета.ru». По последним данным, Трамп заручился поддержкой 214 выборщиков, а Байден — 264.

Байден увеличил отрыв от Трампа в штате Джорджия. Демократ набрал в штате 49,4% голосов, а республиканец — 49,3%. Кандидат от Демократической партии обходит соперника на 7248 голосов избирателей.

Окружение Трампа посоветовало ему задуматься о подготовке к поражению на выборах. В то же время Байден заявил об уверенности в своей победе на выборах президента Америки. Он считает, что наберет более 300 голосов выборщиков и возглавит страну.