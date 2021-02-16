Трамп намерен возобновить общение со СМИ

Бывший президент США Дональд Трамп намерен вернуться в политическую жизнь страны и снова начать общаться с журналистами.

По информации Associated Press, «неудержимые друзья и союзники Трампа ожидают, что он возобновит дружеские интервью СМИ после нескольких недель молчания».

Бывший глава Белого дома, как отмечается, «зациклен на мести республиканцам, которые поддержали его импичмент или сопротивлялись его усилиям по отмене результатов ноябрьских выборов», однако все равно нацелен помочь Республиканской партии взять под контроль палату представителей и сенат на промежуточных выборах, которые должны пройти в следующем году.

«Я полагаю, что в ближайшие дни вы, вероятно, услышите от него гораздо больше», — сказал старший советник Трампа Джейсон Миллер.

До этого Миллер заявлял, что экс-президент США чувствует себя более счастливым после того, как перестал пользоваться соцсетями. По словам советника, он впервые за долгое время увидел Трампа расслабленным. Кроме того, Миллер добавил, что сложившейся ситуации рада и бывшая первая леди Меланья Трамп.

Сенат США на прошлой неделе оправдал Дональда Трампа на процессе по импичменту. Виновным в подстрекательстве к мятежу его признали 57 сенаторов, не согласились с этим 43 политика. Трамп — единственный глава Америки, импичмент которого инициировали дважды.

Партийная солидарность помогла Трампу получить оправдание. Как это решение Сената отразится на будущем политика, для «360» рассказал руководитель Центра прикладных исследований Института США и Канады РАН Павел Шариков.