Трамп намерен в мае возобновить митинги в свою поддержку

Экс-президент США Дональд Трамп планирует возобновить митинги своих сторонников под прежним лозунгом Make America Great Again («Сделать Америку снова великой»). Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на местные СМИ.

Отмечается, что эти митинги проводились пять лет назад во время предвыборной кампании Трампа. Они продолжались и при его президентстве. По данным издания, бывший хозяин Белого дома намерен возобновить акции в мае этого года.

«Это определенно будет по-другому с точки зрения организации, но мы по-настоящему преуспели в планировании этих митингов в 2020 году, поэтому мы, возможно, вновь обратимся к тем же подрядчикам», — поделился инсайдер.