Трамп намерен сократить численность военных США в Афганистане
Американский президент Дональд Трамп рассказал, что Вашингтон намерен сократить численность военного контингента в Афганистане. Об этом сообщил Life со ссылкой на иностранные СМИ.
По словам Трампа, сначала Штаты в «очень короткий промежуток времени» сократят число американских военных в Афганистане до восьми тысяч, а затем до четырех тысяч.
«Мы прямо сейчас ведем переговоры», — добавил хозяин Белого дома, не назвав какие-то конкретные сроки.