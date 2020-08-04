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    04 августа 2020, 10:46

    Трамп намерен сократить численность военных США в Афганистане

    Артур Блянихов

    Американский президент Дональд Трамп рассказал, что Вашингтон намерен сократить численность военного контингента в Афганистане. Об этом сообщил Life со ссылкой на иностранные СМИ.

    По словам Трампа, сначала Штаты в «очень короткий промежуток времени» сократят число американских военных в Афганистане до восьми тысяч, а затем до четырех тысяч.

    «Мы прямо сейчас ведем переговоры», — добавил хозяин Белого дома, не назвав какие-то конкретные сроки.

    Новости SMI.FM