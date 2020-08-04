Трамп намерен сократить численность военных США в Афганистане

По словам Трампа, сначала Штаты в «очень короткий промежуток времени» сократят число американских военных в Афганистане до восьми тысяч, а затем до четырех тысяч.

«Мы прямо сейчас ведем переговоры», — добавил хозяин Белого дома, не назвав какие-то конкретные сроки.