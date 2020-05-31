Трамп намерен отложить G7 до сентября и пригласить на него Россию

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен отложить саммит G7 до сентября и пригласить на него четыре страны, в числе которых Россия.

Журналисты президентского пула рассказали, что Трамп сообщил некоторые новости о G7, которые разрешил использовать им под запись, пишет РИА «Новости».

«Он (Трамп — прим. ред.) откладывает его (саммит G7 — прим. ред.) до сентября и планирует пригласить Россию, Южную Корею, Австралию и Индию», — сообщили журналисты президентского пула.

По словам Трампа, ему не кажется, что G7 в достаточной мере является представителем того, что происходит в мире, сказано в материале. Но он также заявил, что это «очень устаревшая группа стран».

Директор Белого дома по стратегическим коммуникациям Алисса Фара, в свою очередь заявила, что саммит расширенной группы стран позволит обсудить вопросы, связанные с Китаем.

Ранее сообщалось, что правители Франции и США Эммануэль Макрон и Дональд Трамп созвонились по телефону и обсудили предстоящий саммит G7. В заявлении Белого дома указывалось, что «президенты обсудили прогресс в открытии США и Франции, равно как и других экономик в мире».