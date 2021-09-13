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    13 сентября 2021, 19:40

    Трамп намекнул на участие в президентских выборах в 2024 году

    Оксана Лавнюженко

    Бывший лидер Соединенных штатов Дональд Трамп в очередной раз намекнул на свое участие в следующих выборах президента Америки. Он отметил, что после вывода войск из Афганистана Джо Байден просто не оставляет ему выбора, написал сайт kp.ru со ссылкой на телеканал Fox News.

    «Я думаю, у нас не будет выбора. Все движется к тому, что у нас просто не будет выбора», — прокомментировал Трамп свое возможное выдвижение.

    Он добавил, что считает Джо Байдена компетентным и на своем месте. Однако администрация Белого дома, на его взгляд, усиливает раскол в американском обществе.