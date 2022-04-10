Трамп намекнул на свое участие в президентских выборах

Экс-президент США Дональд Трамп не исключил, что он в третий раз будет баллотироваться на высший государственный пост. Об этом он заявил на митинге в Северной Каролине. При этом официального объявления о планах на 2024 год Трамп пока не сделал. Слова политика привело РИА «Новости».

«Правда в том, что я дважды баллотировался и дважды побеждал, причем во второй раз результат был куда лучше. Сейчас нам, возможно, придется сделать это вновь. Есть здесь те, кто хотел бы, чтобы я еще раз пошел на выборы?» — обратился Трамп к своим сторонникам.

Официального старта президентской кампании от Трампа ожидают не ранее конца 2022 года, когда пройдут промежуточные выборы в конгресс. Однако действующий президент Джо Байден уже заявил о намерении побороться за должность во второй раз.

Трамп продолжает утверждать, что результаты выборов 2020 года были подтасованы и на самом деле он якобы одержал победу над Байденом.

Также во время выступления на митинге Трамп заявил, что действующий глава американского государства Джо Байден спровоцировал безудержную инфляцию и рост цен на газ и продовольствие в стране.

Кроме того, Трамп сравнил ядерное оружие РФ и США. Он заявил, что благодаря ему государство обладает самым мощным в мире ядерным потенциалом и не рекомендовал Москве пытаться поднимать тему неконвенциональной конфронтации.