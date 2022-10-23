«Я, видимо, должен». Трамп намекнул, что вновь выдвинется на пост президента США | 360°

23 октября 2022, 07:46
«Я, видимо, должен». Трамп намекнул, что вновь выдвинется на пост президента США
Экс-лидер США Трамп заявил, что должен снова выдвинуться на пост президента
Бывший американский президент Дональд Трамп намекнул, что вновь выдвинется на этот пост. Выступление перед сторонниками в Техасе, на котором прозвучало это заявление, транслировал канал Newsmax.
«Я дважды выдвигался и дважды победил», — отметил Трамп, в очередной раз указав на то, что выборы 2020 года, закончившиеся победой Джо Байдена, были фальсифицированы.
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Республиканец сообщил, что во второй раз «выступил гораздо лучше, чем в первый» и в 2020 году получил больше голосов, чем в 2016 году, — и «больше, чем любой действующий президент нашей страны в истории».
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«Теперь, чтобы наша страна была вновь успешной, безопасной и великой, я, видимо, должен буду сделать это еще раз», — закончил Дональд Трамп.
Президентские выборы в Соединенных Штатах состоятся в 2024 году. Действующий президент Джо Байден объявил о желании и намерении баллотироваться на второй срок, однако отметил, что пока «не принял формального решения».
США
Дональд Трамп
Джо Байден
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