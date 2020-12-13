Трамп наложит вето на оборонный бюджет

«Больше всех от нашего закона об оборонном бюджете выигрывает Китай. Я наложу вето!» — сказал Трамп.

И это несмотря на то, что в парламенте документ получил поддержку. А значит, проект сможет обойти вето главы государства. Если Конгресс просто преодолеет вето, проект будет принят до начала новой сессии законодательного органа в январе.

В частности, законопроект включает расширение санкций в отношении российских трубопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Помимо этого, документ предусматривает дальнейшие поставки вооружений Украине, запрет на сотрудничество военных США и РФ, санкции против Турции за поставки российских ЗРК С-400.

Трамп ранее уже грозил наложить вето на законопроект. Среди прочего американского лидера не устраивает, что в тексте прописаны планы Конгресса изменить названия военных баз, присвоенные в честь военачальников рабовладельческого юга во времена Гражданской войны в США. Сторонники меры верят, что она поможет бороться с расизмом, а противники называют предложение ненужным сведением счетов с историей страны.

Кроме того, Трамп требовал прописать в законе меры, которые напомнят соцсетям и СМИ об ответственности за публикуемый контент. Twitter, Facebook и другие интернет-платформы часто помечают заявления президента как дезинформацию или спорный контент. В связи с этим Трамп обвиняет соцсети в цензуре и попытках повлиять на политику. Если соцсети и средства массовой информации признают юридически ответственными за материалы, это нарушит сложившуюся в США традицию и де-факто осложнит работу СМИ. Конгресс не поддерживает Трампа в этом вопросе.

Новый финансовый год начался в Америке 1 октября.