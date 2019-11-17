Американский президент Дональд Трамп начал проходить медобследование, чтобы не тратить на это время в 2020 году, когда в США состоятся выборы президента. Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.

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«Предчувствуя очень плотный 2020 год, президент воспользовался свободным уикендом в Вашингтоне, чтобы начать частично проходить плановое ежегодное медицинское обследование физического здоровья в госпитале имени Уолтера Рида», — приводит РИА «Новости» слова Гришэм.

Трамп последний раз проходил медосвидетельствование в феврале текущего года. Тогда состояние здоровья американского лидера было признано «в целом хорошим».

На тот момент вес главы Белого дома составил 110,22 килограмма при росте 192 сантиметра. При этом отмечалось, что годом ранее Трамп весил 108,4 килограмма. Его давление было 118 на 80, а пульс составлял 70 ударов в минуту.

Дональду Трампу 14 июня исполнилось 73 года.

Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября 2020 года. Главным соперником действующего главы государства считается бывший вице-президент США Джо Байден.