31 марта 2023, 08:57
Трамп начал обзвон республиканцев-конгрессменов, чтобы заручиться их поддержкой
CNN: Трамп стремится заручиться поддержкой конгрессменов до предъявления обвинений
Экс-президент США Дональд Трамп из-за предстоящего предъявления ему обвинений старается заручиться поддержкой республиканцев-конгрессменов. Об этом сообщила телекомпания CNN.
По данным канала, Трамп уже позвонил ключевым союзникам в конгрессе США, чтобы заручиться поддержкой на фоне предъявления обвинений.
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Он уже побеседовал с законодателями, которые представляют Республиканскую партию в комитетах, и заявил своим сторонникам из числа законодателей о намерении обжаловать обвинения.
Накануне республиканцы в палате представителей и сенате конгресса раскритиковали решение предъявить обвинения Трампу.
Ранее экс-президент США счел, что выдвинутые против него обвинения являются вмешательством в выборы и политическим преследованием. Трампа обвинения застигли врасплох. Он рассчитывал, что их предъявят не ранее чем через несколько недель.
США
Дональд Трамп
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