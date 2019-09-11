  • Трамп на год продлил указ о санкциях за вмешательство в выборы

    11 сентября 2019, 03:03

    Кирилл Фролов

    Президент США Дональд Трамп на один год продлил действие указа, который предусматривает введение санкций за вмешательство в выборы. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.
    Трамп на год продлил указ о санкциях за вмешательство в выборы

    Документ был подписан 12 сентября 2018 года. Глава Белого дома может продлевать его действие ежегодно.

    Санкции вводятся в отношении иностранных организаций и частных лиц, уличенных во вмешательстве в выборный процесс.

    В заявлении администрации президента, которое привело РИА «Новости», говорится, что вмешательство в выборы из-за рубежа «означает наличие экстраординарной угрозы национальной безопасности и внешней политике США».

    Речь идет о «подрыве общественного доверия» к выборам в США через «незаконный доступ к выборной инфраструктуре и ресурсам предвыборных штабов» либо через «распространение пропаганды и дезинформации».

    Американские спецслужбы обвиняли во вмешательстве в выборы власти России, Китая и Ирана. Против России были введены санкции — Вашингтон считает, что Москва вмешивалась в президентские выборы 2016 года. В Кремле это отрицают.