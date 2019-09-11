Трамп на год продлил указ о санкциях за вмешательство в выборы
Документ был подписан 12 сентября 2018 года. Глава Белого дома может продлевать его действие ежегодно.
Санкции вводятся в отношении иностранных организаций и частных лиц, уличенных во вмешательстве в выборный процесс.
В заявлении администрации президента, которое привело РИА «Новости», говорится, что вмешательство в выборы из-за рубежа «означает наличие экстраординарной угрозы национальной безопасности и внешней политике США».
Речь идет о «подрыве общественного доверия» к выборам в США через «незаконный доступ к выборной инфраструктуре и ресурсам предвыборных штабов» либо через «распространение пропаганды и дезинформации».
Американские спецслужбы обвиняли во вмешательстве в выборы власти России, Китая и Ирана. Против России были введены санкции — Вашингтон считает, что Москва вмешивалась в президентские выборы 2016 года. В Кремле это отрицают.