Трамп на год продлил указ о санкциях за вмешательство в выборы

Президент США Дональд Трамп на один год продлил действие указа, который предусматривает введение санкций за вмешательство в выборы. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Документ был подписан 12 сентября 2018 года. Глава Белого дома может продлевать его действие ежегодно.

Санкции вводятся в отношении иностранных организаций и частных лиц, уличенных во вмешательстве в выборный процесс.

В заявлении администрации президента, которое привело РИА «Новости», говорится, что вмешательство в выборы из-за рубежа «означает наличие экстраординарной угрозы национальной безопасности и внешней политике США».

Речь идет о «подрыве общественного доверия» к выборам в США через «незаконный доступ к выборной инфраструктуре и ресурсам предвыборных штабов» либо через «распространение пропаганды и дезинформации».

Американские спецслужбы обвиняли во вмешательстве в выборы власти России, Китая и Ирана. Против России были введены санкции — Вашингтон считает, что Москва вмешивалась в президентские выборы 2016 года. В Кремле это отрицают.