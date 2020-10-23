Трамп на дебатах говорил на 3,5 минуты дольше Байдена

На три с половиной минуты дольше говорил на дебатах Дональд Трамп, чем его оппонент Джо Байден. Это была заключительная публичная встреча двух кандидатов в президенты.

Время посчитали специалисты компании CNN. Оказалось, что Трамп в общей сложности говорил 41 минуту и 16 секунд, а Байден — 37 минут 53 секунды. Вся встреча оппонентов длилась 90 минут. Ее разбили на шесть тематических сегментов, в каждом из которых кандидату давалось по две минуты на ответ ведущей и по одной минуте на ответ противнику.

Впервые теледебаты между Трампом и Байденом прошли 29 сентября. Второй раунд должен был состояться 15 октября, но его отменили, потому что президент заразился коронавирусом. Уже 13 октября Трамп вернулся к предвыборной кампании, пишет RT. В тот же день он выступил перед сторонниками во Флориде — своем родном штате.

Выборы президента США состоятся 3 ноября. Тогда же американцы изберут вице-президента, членов Палаты представителей, одну треть Сената Конгресса и губернаторов 13 штатов и территорий.