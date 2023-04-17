Мир 17 апреля 2023, 09:48 Трамп-младший показал карту интересов США с мегакоррумпированной ненужной Украиной Сын Дональда Трампа опубликовал популярную карту интересов США

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Старший сын бывшего президента США Дональд Трамп — младший призвал Белый дом отказаться от военной и финансовой поддержки коррумпированной Украины. Он показал на своей странице в Instagram* карту национальных интересов и написал, что эта страна к ним не относится.

«Я знаю, что Украина — новая религия левых, но это не наша проблема и мы не должны обанкротить нашу страну и истощить наших военных, чтобы помочь одной из самых коррумпированных стран мира», — написал он.

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Свое заявление Трамп-младший подкрепил схематичной картой интересов США в Европе, на которой Россию назвали не Америкой, Украину фразой «тоже не Америка», а линию между ними — неамериканской границей. Все остальные страны континента отметили не представляющими обеспокоенность американцев.

Соцсети

Ранее его отец Дональд Трамп предупредил, что вся территория Украины может перейти под контроль России. Он также назвал президента Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и лидера КНДР Ким Чен Ына умнейшими людьми и выдающимися политиками.

*Instagram — соцсеть, принадлежащая компании Meta, которую признали экстремистской и запретили в России.