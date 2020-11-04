Трамп-младший оконфузился из-за карты мира

Как он сам написал, карта показывает, кого из кандидатов поддерживают разные государства.

«Ладно, наконец-то появилась возможность представить мою карту — прогноз на выборы 2020 года», — сообщил Трамп-младший.

Красный цвет на карте сына Дональда Трампа обозначает Республиканскую партию, а синий — Демократическую. Невооруженным глазом видно, что почти вся карта раскрашена в красный. И только несколько государств, по мнению сына президента, поддерживают Байдена. Это Китай, Индия, Мексика, Куба, Шри-Ланка, Либерия.

Но отдельное внимание приковывает Индия без Кашмира, на который претендуют Нью-Дели и Исламабад. Трамп-младший закрасил ее полностью, тем самым показывая, что территория принадлежит Пакистану. Однако в настоящее время Кашмир разделен на две части.

Индийские журналисты начали распространять эту карту в СМИ, выражая недоумение этим фактом. Публикация сына американского президента набрала уже больше 120 тысяч лайков.