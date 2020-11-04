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    04 ноября 2020, 12:24

    Трамп-младший оконфузился из-за карты мира

    Анастасия Калинина

    Сын действующего президента Дональда Трампа по случаю президентских выборов в Америке опубликовал на своей странице в Twitter карту мира. На ней Индия изображена без территории Кашмира. У Индии это вызвало недоумение.

    Как он сам написал, карта показывает, кого из кандидатов поддерживают разные государства.

    «Ладно, наконец-то появилась возможность представить мою карту — прогноз на выборы 2020 года», — сообщил Трамп-младший.

    Красный цвет на карте сына Дональда Трампа обозначает Республиканскую партию, а синий — Демократическую. Невооруженным глазом видно, что почти вся карта раскрашена в красный. И только несколько государств, по мнению сына президента, поддерживают Байдена. Это Китай, Индия, Мексика, Куба, Шри-Ланка, Либерия.

    Но отдельное внимание приковывает Индия без Кашмира, на который претендуют Нью-Дели и Исламабад. Трамп-младший закрасил ее полностью, тем самым показывая, что территория принадлежит Пакистану. Однако в настоящее время Кашмир разделен на две части.

    Индийские журналисты начали распространять эту карту в СМИ, выражая недоумение этим фактом. Публикация сына американского президента набрала уже больше 120 тысяч лайков.