Трамп: меня привили Pfizer, но я был бы рад любой вакцине

Бывший президент США Дональд Трамп рассказал, что ему сделали прививку препаратом Pfizer. Ранее политик держал название вакцины в секрете.

«Ну, меня привили Pfizer, но я был бы очень рад любой из них (вакцин — прим. ред.)», — сказал он в интервью Yahoo Finance.

В Штатах для вакцинации применяют вакцины Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson. Прививку Трамп и его супруга сделали в январе, до этого политик успел переболеть ковидом. О своей вакцинации они сообщили только в марте.

Трамп отметил, что может сделать ревакцинацию, если почувствует, что это необходимо.

Бустерная доза вакцины Pfizer одобрена в США для людей старше 65 лет и представителей разнообразных групп риска менее преклонного возраста. Экс-президенту 75 лет, поэтому он сможет воспользоваться этой возможностью.

Нынешний лидер страны Джо Байден, который старше Трампа на три года, сделал третью прививку в минувший понедельник.

По данным Yahoo Finance, 1 октября число пациентов, умерших от коронавируса в США, достигло 700 тысяч человек. Трамп отметил, что раньше думал, что к этому времени пандемия уже закончится.