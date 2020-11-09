Трамп лишится привилегий в Twitter после 20 января

Дата выбрана не случайно — это официальное вступление в должность лидера страны Джо Байдена, который, по данным СМИ, выиграл прошедшие в США выборы.

Многие мировые лидеры пользуются особым правом. Когда они размещают информацию, нарушающую правила Twitter, то их запись не удаляется, как у простых пользователей, а маркируется специальной надписью, чтобы они получили меньший охват.

«Такая политика применяется к нынешним мировым лидерам и кандидатам на значимые посты, но не к частным лицам, когда они больше не занимают эти должности», — заявил представитель Twitter.

В частности такие маркировки появились в твитах Дональда Трампа, где были необоснованные заявления о фальсификациях во время голосования на президентских выборах в США. Впервые твит Трампа получил такую надпись в мае, когда президент написал пост, прославляющий насилие.

Новые требования затронут только личную страницу действующего американского лидера. Аккаунт, который он ведет в качестве президента США, перейдет к новой администрации.

Новую политику в отношении Трампа после его ухода с поста планирует и Facebook. С января все посты, которые экс-президент опубликует в социальной сети отправят на проверку сторонним партнерам.

В данный момент не подлежат фактчекингу сообщения от кандидатов на политические должности, членов правительства, а также членов политических партий и их лидеров.

По предварительным итогам выборов президента США, Джо Байден после победы в Пенсильвании набрал больше 270 необходимых голосов выборщиков. Трамп пообещал оспорить эти результаты в суде.