Трамп: Китаю стоило рассказать о коронавирусе на ранней стадии
Лидер США Дональд Трамп снова обратил внимание на «китайское» происхождение нового типа коронавируса. Он «немного сердит» на КНР из-за эпидемии. Об этом сообщило РИА «Новости».
По информации «Свободной прессы», американский президент поделился своим отношением во время пресс-конференции в Белом доме.
«Как бы я ни уважал Китай и председателя Си (Цзиньпина)… я немного сердит на Китай, честно говоря», — подчеркнул Трамп
По его мнению, власти Китая «должны были рассказать об этом» на ранней стадии.
Глава Штатов проигнорировал критику Всемирной организации здравоохранения и назвал вирус «китайским».
Трамп убежден, что КНР отказалась от американской помощи «из национальной гордости».