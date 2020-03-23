Трамп: Китаю стоило рассказать о коронавирусе на ранней стадии

По информации «Свободной прессы», американский президент поделился своим отношением во время пресс-конференции в Белом доме.

«Как бы я ни уважал Китай и председателя Си (Цзиньпина)… я немного сердит на Китай, честно говоря», — подчеркнул Трамп

По его мнению, власти Китая «должны были рассказать об этом» на ранней стадии.

Глава Штатов проигнорировал критику Всемирной организации здравоохранения и назвал вирус «китайским».

Трамп убежден, что КНР отказалась от американской помощи «из национальной гордости».