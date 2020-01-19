Трамп категорически отверг обвинения против себя

Президент Соединенных Штатов не только не согласился с обвинениями, но и обратился к Сенату Конгресса. Он потребовал отклонить заключение демократов.

Сторона защиты опубликовала информацию в качестве ответа на требование явиться в верхнюю палату законодательного органа США для участия в процессе.

«Президент Трамп категорически и однозначно отрицает каждое из обвинений в обеих статьях импичмента», — сказано в ответе Белого дома.

Защитники Трампа заявили, что обвинения в адрес президента страны не имеют законной силы, так как противоречат конституции США. Процесс против Дональда Трампа они считают незаконным. По мнению юристов, в обвинительных документах демократов нет указания на нарушение законодательства или на совершенное президентом серьезное преступление.

Ранее представители Демократической партии США передали в сенат документ на 111 страницах, в котором содержится подобное обоснование импичмента Дональда Трампа. Они обвинили президента в превышении полномочий, давления на правительство другого государства ради личной политической выгоды. Кроме того, демократам не понравилась попытка Трампа скрыть эти действия и помешать расследованию нарушений. В целом импичмент действующему лидеру страны хотят вынести из-за злоупотребления властью.