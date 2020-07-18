Трамп язвительно отозвался о книгах Болтона и племянницы

Сначала он прошелся по бывшему советнику по нацбезопасности Джону Болтону.

«Во-первых, у меня есть дурачок Джон Болтон, который обнародовал огромное количество секретной информации и нарушил подписку о неразглашении ради известности и нескольких долларов, которые потом все равно достанутся правительству», — написал Трамп.

Затем он сообщил, что Мэри Трамп тоже нарушила закон, разгласив непубличные данные.

«Мэри Трамп, малознакомая племянница, которая ничего обо мне не знает, но лжет о моих родителях, которые ее, кстати, теперь не могли», — уточнил президент США.

Трамп резюмировал, что в будущем писатели потратят на него еще много чернил.

«Обо мне написано много книг, некоторые хорошие, некоторые плохие. И к счастью, и к сожалению, это еще не все!» — отозвался он о своих будущих биографах.

Книга Болтона заняла первое место в списке бестселлеров месяца. Уже продано 780 тысяч экземпляров.

На мемуары Мэри Трамп, которая недавно вышли в печать, было сделано около миллиона предзаказов. Она описывает детство Дональда Трампа и анализирует его психику.