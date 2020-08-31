Трамп: я тоже хочу видеть первую женщину-президента США

Отмечается, что во время митинга в Нью-Гэмпшире Трамп раскритиковал Харрис за то, как она вела свою предвыборную кампанию.

«Знаете, я тоже хочу видеть первую женщину-президента, но не хочу, чтобы эта женщина вступала в должность таким путем, поскольку она некомпетентна», — заявил американский лидер.

При этом Трамп обратил внимание на желание граждан США видеть во главе государства его дочь Иванку.