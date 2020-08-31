Трамп: я тоже хочу видеть первую женщину-президента США
Хозяин Белого дома Дональд Трамп признался, что хотел бы видеть президентом США женщину, но это должна быть не Камала Харрис. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на иностранные СМИ.
Отмечается, что во время митинга в Нью-Гэмпшире Трамп раскритиковал Харрис за то, как она вела свою предвыборную кампанию.
«Знаете, я тоже хочу видеть первую женщину-президента, но не хочу, чтобы эта женщина вступала в должность таким путем, поскольку она некомпетентна», — заявил американский лидер.
При этом Трамп обратил внимание на желание граждан США видеть во главе государства его дочь Иванку.