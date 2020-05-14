Трамп: я очень разочарован в Китае

По словам Трампа, вне зависимости от того, передался ли коронавирус от летучих мышей или попал из лаборатории, он начал распространяться именно из Китая. Глава государства обозначил, что власти Поднебесной должны были остановить источник распространения вируса.

«Но я очень разочарован в Китае. У нас много информации и часть ее неблагоприятна», — обратил внимание Трамп.