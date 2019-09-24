Трамп исключил использование силы против КНДР

США не намерены применять силу против КНДР, чтобы обеспечить денуклеаризацию Корейского полуострова. С таким заявлением выступил американский президент Дональд Трамп.

Позицию Соединенных Штатов он озвучил на встрече с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином, которая состоялась на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Слова Трампа привела пресс-служба Белого дома.

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«Я не рассматриваю возможность [силовых] действий. Мы очень хорошо ладим с Северной Кореей. У меня хорошие отношения с Ким Чен Ыном», — сказал Трамп, добавив, что для подобных мер «нет причины».

Американский лидер не исключил, что война с КНДР произошла, не будь он президентом.

«Так что мы не предполагаем какие-либо действия. <…> Посмотрим, что получится. Может быть, мы сможем заключить сделку», — выразил надежду Дональд Трамп.

В ближайшее время, заметил он, может состояться его встреча с главой Северной Кореи.

Впервые Ким Чен Ын и Дональд Трамп встретились в 2018 году в Сингапуре. Стороны подписали документ, в котором Пхеньян брал на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова. США в ответ гарантировали Северной Корее безопасность.

Второй саммит прошел в конце февраля 2019-го во Вьетнаме. Никаких соглашений тогда заключено не было.

Третья встреча лидеров двух стран состоялась в демилитаризованной зоне между Северной и Южной Кореей в июне.