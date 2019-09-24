Трамп исключил использование силы против КНДР
Позицию Соединенных Штатов он озвучил на встрече с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином, которая состоялась на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Слова Трампа привела пресс-служба Белого дома.
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«Я не рассматриваю возможность [силовых] действий. Мы очень хорошо ладим с Северной Кореей. У меня хорошие отношения с Ким Чен Ыном», — сказал Трамп, добавив, что для подобных мер «нет причины».
Американский лидер не исключил, что война с КНДР произошла, не будь он президентом.
«Так что мы не предполагаем какие-либо действия. <…> Посмотрим, что получится. Может быть, мы сможем заключить сделку», — выразил надежду Дональд Трамп.
В ближайшее время, заметил он, может состояться его встреча с главой Северной Кореи.
Впервые Ким Чен Ын и Дональд Трамп встретились в 2018 году в Сингапуре. Стороны подписали документ, в котором Пхеньян брал на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова. США в ответ гарантировали Северной Корее безопасность.
Второй саммит прошел в конце февраля 2019-го во Вьетнаме. Никаких соглашений тогда заключено не было.
Третья встреча лидеров двух стран состоялась в демилитаризованной зоне между Северной и Южной Кореей в июне.