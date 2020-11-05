Десятки человек в 14.30 (22.30 мск) собрались перед зданием Центра TCF в Детройте (штат Мичиган), в котором обрабатывают небольшое количество бюллетеней. Они начали стучать в окна и потребовали прекратить подсчет голосов, полученных по почте.

Как напомнило РИА «Новости», ранее штаб действующего президента США Дональда Трампа обратился с исковым заявлением в суд с просьбой приостановить подсчет голосов в Мичигане, Пенсильвании и Висконсине. Причиной было названо отсутствие доступа к отслеживанию счета.

Так несколько минут назад появилась информация, что штаб Трампа подал иск в суд Джорджии, требуя остановить подсчет голосов.

Канал NBC News сообщил, что перед центром собралось около 30 человек, которые вступили в перепалку с полицией, требуя впустить их внутрь и остановить пересчет. В ответ сотрудники центра закрыли изнутри окна листами картона и коробками из-под пиццы.

Издания Reuters и The New York Times утверждают, что в центр пытались попасть дополнительные наблюдатели. Их не пустили из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Перед центром собрались как представители Республиканской партии, так и Демокртаической.

Журналист РИА «Новости» сообщил, что около Белого дома собрались противники Трампа. Несколько десятков человек митингуют с лозунгами «Трамп и Пенс — вон!». Некоторые танцуют под музыку из принесенных колонок.

В целом обстановка спокойная, полицейские наблюдают за порядком. На площади дежурит около 30 стражей правопорядка на велосипедах.