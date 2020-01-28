Трамп и Эрдоган провели переговоры по ситуации в Ливии и Сирии

Президент США Дональд Трамп и турецкий лидер Тайип Эрдоган обсудили в режим прекращения огня в Ливии и нормализацию обстановки в Сирии. Об этом написал заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир в Twitter.

«Сегодня (в понедельник — прим. ред.)Дональд Трамп говорил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Лидеры двух стран обсудили необходимость устранения иностранного вмешательства и поддержания режима прекращения огня в Ливии. Лидеры согласились, что акты насилия, которые осуществляются в [провинции] Идлиб (Сирии), должны прекратиться»

Также Трамп обратил внимание, что Турции и Греции нужно достичь мира в вопросе принадлежности Кипра.

Тем временем госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия, официальный Дамаск и Иран мешают перемирию на севере Сирии. В свою очередь российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии предупредил о готовящихся провокациях с использование химоружения в Идлибской зоне деэскалации. Об этом написал ТАСС.