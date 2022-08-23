Экс-президент США Дональд Трамп хранил в своем поместье более 300 секретных документов. Об этом сообщила газета The New York Times.

По данным издания, партия документов, извлеченных Национальным архивом у Трампа в январе, включала более 150 документов, помеченных как секретные. Это вызвало сильную обеспокоенность в Министерстве юстиции и «привело к уголовному расследованию». Остальные секретные материалы представители Трампа передали Минюсту США в июне, а еще часть документов изъяли во время обыска в Мар-а-Лаго в начале августа.

«В общей сложности правительство вернуло более 300 документов с секретными пометками у Трампа с тех пор, как он покинул свой пост. <…> Ранее не сообщавшийся объем конфиденциальных материалов, обнаруженных в распоряжении бывшего президента в январе, объясняет, почему министерство юстиции так срочно принять ло меры для получения любых дополнительных секретных материалов, которые у него могли быть», — рассудили журналисты.

По их мнению, «заставляет задуматься» то, что так много особо важных документов оставалось в Мар-а-Лаго в течение нескольких месяцев, даже несмотря на то что министерство требовало вернуть все материалы на хранение в правительство, когда Трамп покинул пост.

«Пятнадцать коробок, которые Дональд Трамп передал в архив в январе — почти через год после того, как покинул свой пост, — включали документы из ЦРУ, Агентства национальной безопасности и ФБР, которые охватывали множество тем, представляющих интерес для национальной безопасности», — сообщило издание со ссылкой на осведомленный источник.