Трамп готов обнародовать еще один разговор с Зеленским

Минюст США не нашел нарушений в разговоре Трампа с Зеленским Подробнее

«Все дело в том, я подумал о том, насколько фейковой является эта новость [о попытке повлиять на конкурента с помощью. Зеленского]. Я и другую запись опубликую, если это важно для вас», — заявил глава Белого дома.

Трамп добавил, что ему не нравится сама идея публикации стенограмм официальных бесед, «поскольку когда президент, премьер-министр, король или королева звонят президенту США, и они вдруг узнают, что их высказывания стали доступны для лживых СМИ, то они выглядят нелепо».

В одном шаге от конца карьеры. Импичмент Трампа оказался в руках Зеленского Подробнее

Ранее Минюст США заявил, что при разговоре с Зеленским 25 июля Трамп не нарушал закон. Иначе считают члены Демократической партии в Конгрессе. Они инициировали процедуру импичмента президента из-за его просьбы к Зеленскому помочь с расследованием в отношении сына Джо Байднеа — главного конкурента Трампа на выборах 2020 года.