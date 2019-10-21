В случае необходимости Дональд Трамп готов к военным действиям против Турции, сообщил глава Госдепа США Майк Помпео.

Несмотря на возможный военный исход госсекретарь заявил, что Вашингтон предпочитает «мир войне».

«Но если… военные действия будут необходимы, то вы должны знать, что президент Трамп полностью готов предпринять такие действия», — заявил он в интервью телеканалу CNBC.

Однако глава дипломатического ведомства отказался «проложить красную линию», и объяснить какие действия Анкары вызовут военный ответ США. Он мотивировал свой отказ тем, что не хочет «преждевременно что-то говорить, до того как президент вынесет решение, брать ли на себя грандиозное обязательство использовать военную мощь Америки или нет».

«Мы использовали экономические меры. Мы также будем использовать наши дипломатические полномочия. Это наше предпочтения сегодня», — сказал Помпео.

Президент США в последние несколько недель подвергается резкой критике СМИ и политических оппонентов из Демократической партии за его решение вывести американские войска из северной Сирии и оставить курдов, которые вели наземную войну против ИГ*.

Трамп ранее заявлял журналистам, что США «никогда не брали на себя обязанность защищать курдов всю оставшуюся жизнь».

*ИГ — «Исламское государство» запрещенная в РФ террористическая организация.