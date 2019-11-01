Трамп снова вдохновил людей на фотожабы. В этот раз все началось с собаки

Президент США Дональд Трамп опубликовал на своей странице в Twitter довольно грубо слепленное в графическом редакторе фото. На нем он якобы надевает на шею пса Конана, который участвовал в ликвидации главаря ИГ* Абу Бакра аль-Багдади, медаль с собачьей лапой. Эта картинка породила шквал мемов, среди которых есть очень смешные.

Так выглядит оригинал. Сказать, что эта фотография — плохо сделанный коллаж, сможет даже неискушенный в Фотошопе юзер.

В основу отфотошопленного варианта лег снимок награждения ветерана Вьетнама Джеймса Макклафэна — его самого заменили на Конана, а наградную звезду на синей ленте на собачью лапу. Ветеран нисколько на этот коллаж не обиделся. Напротив, он заявил, что Трамп оценил героизм этой собаки.

После публикации Трампа прошло буквально несколько минут, и ветку комментариев накрыло волной мемов.

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Ранее Трамп выложил на своей странице фотографию бельгийской овчарки малинуа Конана, который участвовал в ликвидации аль-Багдади. После этого поста цены на щенков малинуа в США существенно выросли.

Глава Соединенных Штатов 27 октября заявил, что аль-Багдади ликвидирован. По словам Трампа, террорист подорвал себя при помощи пояса смертника во время бегства от американских военных в тоннеле. В этой спецоперации, помимо военных, принимали участие и специально обученные собаки.

Гибель аль-Багдади подтвердило «Исламское государство»*.

*ИГ/ «Исламское государство» — запрещенная в России террористическая организация.