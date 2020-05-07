Трамп: фейковое расследование о России помешало отношениям стран

Президент США Дональд Трамп, подводя итоги состоявшегося телефонного разговора с его российским коллегой Владимиром Путиным, заявил, что фейковое расследование по делу о вмешательстве Москвы в президентские выборы помешало сотрудничеству двух стран.

По данным РИА «Новости», американский президент уточнил, что обсуждал этот вопрос с Путиным. Лидеры двух стран также обменялись поздравлениями в связи с 75-летием победы над фашистской Германией и обсудили ряд стратегических вопросов.

«Вся эта история с обманом вокруг России очень серьезно ударила по [возможности] России и США вести дела. Они (Россия. — прим. ред.) очень важная страна, мы же самая сильная страна. Почему мы не можем вести дела друг с другом? История с обманом вокруг России абсолютно бесчестна, что делает очень сложным для нас выстраивание отношений», — цитирует Трампа РИА ФАН.

Президент США отметил, что обсудил с Путиным вопрос контроля над вооружениями, и пообещал, что намерен продвигаться в этом направлении, так как обе стороны в нем заинтересованы.

На брифинге Трамп также подчеркнул, что нужно отобрать Пулитцеровскую премию у журналистов The New York Times, которые получили ее за статьи о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года.

«Всех этих так называемых „журналистов“, которые получили Пулитцеровские премии, нужно заставить вернуть их. Они все переврали. Не было абсолютно никакого сговора с Россией», — заявил Трамп. Он добавил, что считает позором вручение премии за фейковые новости.

В Кремле сообщили, что лидеры двух стран остались довольны состоявшимся телефонным разговором. Оба президента признали, что в свете острых проблем современности, нужно следовать традициям союзнических отношений, сложившихся в годы Второй мировой войны.