Мир 28 августа 2023, 22:35 Трамп допустил выход Десантиса из президентской гонки Трамп: Рон Десантис, возможно, выпадет из президентской гонки РИА «Новости»

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Бывший президент США Дональд Трамп сообщил, что губернатор штата Флорида Рон Десантис может выйти из президентской гонки ради борьбы за место в сенате. Об этом политик написал на своей странице в социальной сети Truth Social.

«В политических кругах сильны слухи, что Рон Десанктимониус (ироничное прозвище, которое Трамп дал политику — прим. ред) выпадет из президентской гонки», — указал экс-глава Белого дома.

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По словам бывшего американского лидера, избирательная компания губернатора проходит «неуклюже», а его политические рейтинги обвалились. Так что ему, по мнению Трампа, предстоит борьба не за президентское кресло, а за место в сенате от штата Флорида.

Первые дебаты между кандидатами в президенты США от Республиканской партии прошли 24 августа. Опрос CBS News показал, что 16% избирателей симпатизируют губернатору Флориды Рону Десантису, 7% — бизнесмену Рону Рамасвами, 5% — бывшему вице-президенту Майку Пенсу.

Дональд Трамп отказался от участия в дебатах, хотя он — самый популярный претендент на президентский пост от республиканцев. Отдать свои голоса за него готовы 62% американцев.