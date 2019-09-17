Трамп допустил войну из-за атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии
Трампу задали вопрос о том, можно ли считать военные действия, во время которых погибнут люди, адекватным ответом на произошедшее в Саудовской Аравии.
Мировые цены на нефть взлетели более чем на 15%Подробнее
«Я думаю, что они были бы таковыми. Да», — приводит ТАСС ответ американского президента.
Трамп также согласился с госсекретарем США Майклом Помпео, который обвинил в причастности к атакам на нефтяные объекты Саудовской Аравии иранские власти. Тем не менее, глава государства призвал как следует разобраться в вопросе поиска виновных в случившемся.
14 сентября дроны атаковали два нефтеперерабатывающих завода в Саудовской Аравии, принадлежащих компании Saudi Aramco.
За произошедшее ответственность на себя взяли йеменские повстанцы-хуситы. Саудовская Аравия и вся арабская оппозиция воюют именно с ними.
Помпео обвинил в произошедшем Тегеран, однако МИД Ирана заявил о непричастности к атаке властей страны. Мировая добыча нефти значительно сократилась, а цены на черное золото к настоящему моменту взлетели на 17%.