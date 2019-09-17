Трамп допустил войну из-за атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии

Президент США Дональд Трамп во время беседы с журналистами у Белого дома заявил, что Вашингтон может начать военные действия после недавней атаки на НПЗ саудовской компании Saudi Aramco.

Трампу задали вопрос о том, можно ли считать военные действия, во время которых погибнут люди, адекватным ответом на произошедшее в Саудовской Аравии.

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«Я думаю, что они были бы таковыми. Да», — приводит ТАСС ответ американского президента.

Трамп также согласился с госсекретарем США Майклом Помпео, который обвинил в причастности к атакам на нефтяные объекты Саудовской Аравии иранские власти. Тем не менее, глава государства призвал как следует разобраться в вопросе поиска виновных в случившемся.

14 сентября дроны атаковали два нефтеперерабатывающих завода в Саудовской Аравии, принадлежащих компании Saudi Aramco.

За произошедшее ответственность на себя взяли йеменские повстанцы-хуситы. Саудовская Аравия и вся арабская оппозиция воюют именно с ними.

Помпео обвинил в произошедшем Тегеран, однако МИД Ирана заявил о непричастности к атаке властей страны. Мировая добыча нефти значительно сократилась, а цены на черное золото к настоящему моменту взлетели на 17%.