Трамп допустил свое участие в президентской гонке

Бывший глава Белого дома Дональд Трамп допустил, что может вновь принять участие в борьбе за президентское кресло. Об этом Трамп заявил на съезде Национальной стрелковой ассоциации в Техасе.

Во время своего выступления Трамп рассказал, что в 2020 году, когда в США проходили массовые беспорядки, он позволил губернаторам-демократам самим решить проблему в Чикаго, Миннеаполисе и Портленде.

«Если я снова выдвинусь на пост президента и выиграю, я больше не буду считать себя обязанным следовать этим правилам. Я обрушусь на насильственные преступления, как этого никто никогда не делал», — сказал Трамп. Его слова привел ТАСС.

Трамп также призвал американское правительство задействовать все ресурсы для защиты детей от повторения массовой стрельбы. Он припомнил, что страна намерена выделить на помощь Украине несколько десятков миллиардов долларов. По мнению экс-главы Белого дома, если у США нашлись такие деньги для Украины, то власти должны быть готовы сделать все необходимое для защиты американских детей в собственной стране.