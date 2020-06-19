Трамп допустил рассекречивание данных об НЛО

Президент США Дональд Трамп заявил, что знает много интересного о «розуэлльском инциденте с НЛО». Американский лидер пообещал подумать над рассекречиванием данных.

«Я не буду говорить с вами о том, что я знаю об этом, но это очень интересно», — объявил президент в интервью своему сыну Дональду Трампу-младшему, его цитирует Газета.ru.

Американский президент также пообещал подумать над рассекречиванием сведений об НЛО, ведь многие задают ему вопрос об этом.

Понятие «Розуэлльский инцидент с НЛО», на английском Roswell UFO incident, появилось после того, как 4 июля 1947 года на ранчо неподалеку от Розуэлла нашли непонятный летающий объект, потерпевший крушение. ВВС США объявили, что это был метеозонд. Между тем СМИ растиражировали версию о внеземном происхождении аппарата.

В СССР считали, что это был воздушный шар, использовавшийся для регистрации звуковых волн от советских ядерных испытаний. Но американские военные решили скрыть происхождение обломков, что и породило конспирологические теории.